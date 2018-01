Deel dit artikel:











Prinses Beatrix 80 jaar: 'Een sterke vrouw' Prinses Beatrix krijgt 80 rozen voor haar 80ste verjaardag (foto: ANP/Robin Utrecht)

LAGE VUURSCHE - Prinses Beatrix viert vandaag haar 80ste verjaardag in besloten kring met familie en vrienden.

Diewerke Houwinga uit Gieten is groot liefhebber van het Koningshuis. Zij heeft Beatrix in haar armen gesloten. "Ze was een sterke koningin. Een heel goede bovendien. Ze lijkt op haar oma, Wilhelmina. Sterke vrouwen, hoor."



Gezien, maar niet gesproken

"Ik heb haar wel eens gezien, maar ik heb haar nooit gesproken. Ik heb wel eens naast haar gelopen, tijdens het feest van 200 jaar Koninkrijk Nederland in Den Haag. Dat was heel toevallig. En het is niet de gewoonte dat je een prinses aanspreekt, dus dat heb ik niet gedaan", zegt Houwinga.



Publieke aandacht voor het bereiken van de mijlpaal wenste de prinses niet. Verzoeken om interviews heeft ze weggewuifd. De NOS brengt daarom vanavond een programma over de jarige aan de hand van archiefbeelden en gesprekken met schrijver Geert Mak en journaliste Jutta Chorus, die in 2013 een kort geleden heruitgegeven boek over Beatrix uitbracht.



'Actief en betrokken'

Volgens Chorus brengt Beatrix op kasteel Drankensteyn in Lage Vuursche een belangrijk deel van haar tijd door, al neemt ze nog altijd actief deel aan de werkzaamheden van het Koningshuis. "Ze is heel actief en is overal nog bij betrokken. Volgens mij gaat het nog steeds goed met haar, net als met haar gezondheid", aldus Houwinga.



Prinses Beatrix was gisteren op paleis Noordeinde bij de ontvangst van de Nederlandse ambassadeurs die deze week voor hun jaarlijkse conferentie in Den Haag verblijven. Vorige week liet de prinses zich nog zien bij de opening van de zestiende editie van het Holland Dance Festival en bij Jumping Amsterdam.



Zaterdag volgt nog een feest in het Koninklijk Paleis in Amsterdam, eveneens achter gesloten deuren.