CDA wil natuurbegraafplaats in Hoogeveen Het CDA wil een natuurbegraafplaats in Hoogeveen in navolging tot Hilligmeer in Eext (foto: Eefje van den Akker)

HOOGEVEEN - Het CDA in Hoogeveen wil een natuurbegraafplaats bij die stad. De komende raadsperiode wil de partij zich daar sterk voor maken.

De partij is ontevreden over het huidige begraafbeleid. "Er zijn voldoende begraafplekken, zowel in de buitendorpen als in Hoogeveen. Daar hangt wel een kostenplaatje aan. Als je kiest voor eeuwige grafrust, dan kan dat, maar die tarieven zijn vrij hoog", zegt Marry Bakker.



Een natuurbegraafplaats is volgens Bakker een mooie plaats in de omgeving waar je begraven kunt worden. "Op een natuurterrein bijvoorbeeld, of op een stuk ingericht bos. Of op een landgoed, of op een ander stuk grond, wat we nu nog niet voor ogen hebben. Als je vanuit je geloof wil kiezen voor eeuwige grafrust en dat je je lichaam dus wilt teruggeven aan de natuur, moet die mogelijkheid daar wel voor zijn."



Volgende week houdt de partij een bijeenkomst om te peilen of inwoners interesse hebben in een natuurbegraafplaats. "Ik denk dat daar behoefte aan is. In Eext, bij Hilligmeer, is een prachtig initiatief en daar maken al veel mensen gebruik van. Ook Hoogeveners hebben daar al een plaats gereserveerd, hoor ik in mijn omgeving. Kan dat niet dichterbij huis?" We bruisen van ideeën en die gaan we vormgeven door een avond te organiseren", zegt Bakker.