Gert Jakobs ambassadeur WK Wielrennen 2023

WIELRENNEN - Oud-wielrenner Gert Jakobs uit Emmen wordt ambassadeur voor het WK Wielrennen 2023.

gisteren

Drenthe wil graag het wereldkampioenschap wielrennen op de weg van 2023 organiseren. Oud-schaatsster Renate Groenewold zet zich daar namens de Stichting Cycling Championship Northern Netherlands voor in en zij heeft Jakobs gevraagd ambassadeur te worden. "Ik ben vereerd en zeg uiteraard derrrannn", aldus Jakobs op Twitter."Als je ziet hoeveel mensen d'r op de baan waren bij de start van de Vuelta in 2009 op het TT Circuit in Assen, dat is toch geweldig? Dat moeten we weer hebben. In Drenthe wordt ontzettend veel gedaan op fietsgebied. Op basisscholen helpen ze kinderen al op de fiets met clinics. Dit is dé uitgelezen kans natuurlijk voor Drenthe als fietsprovincie, om dit WK binnen te halen", zegt Jakobs.Volgens Groenewold is de ontwikkeling van de VAM-berg belangrijk voor het WK. "Het mooiste zou zijn dat we in 2023 aan de hele wereld kunnen laten zien wat we in het Noorden op fietsgebied doen. De UCI was al onder de indruk van Drenthe en als je dan kan laten zien dat er ook nog een berg is waar straks op gerecreëerd kan worden, is dat nog mooier", zei Groenewold gisteren.Wat Jakobs betreft moet de VAM-berg zeker onderdeel uitmaken van het parcours. "Dat gaat mooie beelden opleveren."Volgens Groenewold wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het binnenhalen van het WK. "De begroting is klaar en we weten nu dat het ongeveer 15 miljoen euro gaat kosten. Er worden nu stappen gezet om het bedrijfsleven en daarna ook de bevolking bij de plannen te betrekken."De Stichting Cycling Championship Northern Netherlands wordt ondersteund door de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Assen en Groningen. Profrenner Bauke Mollema heeft zich eerder eveneens als ambassadeur verbonden aan het initiatief.