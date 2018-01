'Nieuw schadeprotocol geldt ook voor gasopslag Langelo'

GRONINGEN - In het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade gaan de contouren van tafel. In documenten die in handen zijn van omroep RTV Noord staat dat het gebied waarop het nieuwe schadeprotocol van toepassing is, "niet geografisch is begrensd".

Het nieuwe schadeprotocol geldt niet alleen voor het Groningen-veld, maar ook voor de gasopslag bij Langelo, meldt RTV Noord . Dit omdat de opslag direct verbonden is met het gasveld."Wat heel erg opvalt is die contourlijn. Die lijn was ook een heel belangrijk punt voor de partijen in Groningen. Dat was zelfs een reden voor de maatschappelijke organisaties Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging om zelfs even bij de overleggen weg te stappen, omdat die contourlijn weer op tafel lag", zegt RTV Noord-verslaggever Sven Jach in Drenthe Nu."Het wegstappen van die maatschappelijke organisaties blijkt een gouden zet te zijn geweest, want de minister is overstag gegaan en heeft de contourlijn weer van tafel geveegd. Dat pakt ook positief uit voor Drenthe, want het betekent dat er niet zomaar een grens wordt getrokken. Mensen in de buurt van Langelo kunnen ook aanspraak maken op aardbevingsschade", vertelt Jach.Een gedupeerde komt met het nieuwe protocol in aanmerking voor een schadevergoeding zodra er een verband is tussen schade en een beweging in de grond. Als dat het geval is, wordt het bewijsvermoeden toegepast en wordt er vanuit gegaan dat de ontstane schade komt door de gaswinning.De schades worden beoordeeld door de nieuw te vormen Commissie Mijnbouwschade, die de taak van het Centrum Veilig Wonen (CVW) overneemt. Het CVW blijft bestaan, maar wordt een uitvoerende organisatie.De NAM komt op afstand van de commissie te staan, die volledig onafhankelijk moet opereren. De gedupeerden komen daardoor niet in aanraking met de NAM. Maar het gasbedrijf blijft wel aansprakelijk en moet opdraaien voor de kosten.Als een bewoner het niet eens is met de beoordeling door de Commissie Mijnbouwschade, kan er een bezwaarprocedure worden gestart. Daarbij blijft er ruimte voor de bewoners om een eigen deskundige in te schakelen als contra-expert. Ook voor de arbiter is in de toekomst een rol weggelegd.Complexe schadegevallen die nu nog onder de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vallen, worden voortaan ook door de Commissie Mijnbouwschade behandeld.De Commissie Mijnbouwschade is een tijdelijke oplossing "totdat er een schadefonds is ingericht onder onafhankelijke publieke regie". De samenstelling van de Commissie Mijnbouwschade wordt niet door gasminister Eric Wiebes (VVD) bepaald, maar door minister Sander Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming. De regio speelt hierbij een belangrijke rol.Naar verwachting presenteren de provincie, de aardbevingsgemeenten, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging en minister Eric Wiebes het nieuwe schadeprotocol een dezer dagen samen in Groningen. Mogelijk gebeurt dat al vanmiddag.