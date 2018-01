Deel dit artikel:











Warmtescans leggen tochtplekken bloot in Noordenveld Er is al een vervolg aangekondigd voor het project (foto: pixabay.com)

RODEN - In Roden is vanmorgen de start van honderd warmtescans bij huizen in de gemeente Noordenveld.





De tests zijn met name beschikbaar gesteld voor mensen met een smalle beurs. De gemeente gaat mogelijk kleine aanpassingen, zoals het plaatsen van warmtefolie bij verwarmingen, vergoeden voor mensen met lage inkomens.



"Bij die warmtescans komt er iemand met een apparaat bij de mensen thuis en dat apparaat meet waar je warmteverlies hebt in je woning", vertelt wethouder Jos Huizinga. "Je kunt het warmteverlies vaak verhelpen met eenvoudige maatregelen."

De tests zijn met name beschikbaar gesteld voor mensen met een smalle beurs. De gemeente gaat mogelijk kleine aanpassingen, zoals het plaatsen van warmtefolie bij verwarmingen, vergoeden voor mensen met lage inkomens.

De eerste honderd warmtescans zijn inmiddels vergeven. Maar het project krijgt een vervolg. Mensen die nog in aanmerking willen komen voor een warmtescan kunnen contact opnemen met Energiecoöperatie Noordseveld.