Hoogeveen gaat ook de strijd aan met plastic flesjes en blikjes

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen sluit zich net als Assen en Emmen aan bij de Statiegeldalliantie.

Die club wil dat er statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes in de strijd tegen zwerfafval."Het college is volledig akkoord gegaan. Ik was er al een tijdje voorstander van en heb al een frisdrankproducent gevraagd of we niet alvast een pilot in die richting kunnen doen", vertelt wethouder Jan Steenbergen. Ook wil de wethouder in gesprek met supermarkten over een proef.Eerder maakten de gemeente Assen en Emmen al bekend zich bij de Statiegeldalliantie aan te sluiten. Hoogeveen komt daar nu dus als derde Drentse gemeente bij.Maar de gemeente doet meer in de strijd tegen zwerfafval. Vanmorgen is er in in theater De Tamboer een voorstelling over zwerfafval. Het stuk is bedoeld voor kinderen van de groepen 3 en 4 van basisscholen in Hoogeveen en De Wolden."Het is een humoristisch verhaal, maar wel met een boodschap naar de kinderen toe", zegt wethouder Steenbergen.