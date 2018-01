Deel dit artikel:











Mogelijk doden door stress na aardbevingen De aardbevingen zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM in Assen (foto: ANP/Siese Veenstra)

GRONINGEN - Vijf of meer mensen kunnen jaarlijks overlijden aan stressgerelateerde gezondheidsklachten als gevolg van de aardbevingen in Groningen. Die conclusie trekken Groningse onderzoekers.

Het rapport Gronings Perspectief wijst uit dat minder dan de helft van de 85.000 mensen die meervoudige schade aan hun huis hebben zich thuis veilig voelt. Zo’n tienduizend inwoners hebben er stressgerelateerde gezondheidsklachten door.



De belangrijkste redenen voor die stress zijn bijvoorbeeld de angst om je huis niet meer te kunnen verkopen en problemen rond de schadeafhandeling.



Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. De conclusies zijn gebaseerd op meerdere onderzoeken waaraan in totaal duizenden mensen hebben deelgenomen.