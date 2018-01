René Hake per direct trainer van SC Cambuur

VOETBAL - René Hake uit Erica is per vandaag de nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur.

De 46-jarige Hake heeft een contract getekend voor anderhalf jaar in Leeuwarden, zo meldt de club "René past met zijn ervaring en visie in het profiel dat we hebben geschetst voor het hoofdtrainerschap bij SC Cambuur", zegt technisch manager Foeke Booy over de komst van Hake. "Hij staat voor aanvallend voetbal met verzorgd positiespel en hard werken als basis. Daarnaast past hij met zijn nuchterheid en duidelijkheid goed bij de club.”Hake begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van FC Emmen waar hij uiteindelijk promoveerde tot hoofdtrainer. Tot oktober vorig jaar was Hake trainer bij FC Twente. Daar werd hij op non-actief gesteld door tegenvallende resultaten , waarna hij vertrok.