Verdachte steekpartij Emmen 14 dagen langer in cel

EMMEN - De 22-jarige man uit Emmen, die vrijdagavond betrokken was bij een steekpartij aan de Laan van de Marel in zijn woonplaats, blijft 14 dagen langer vastzitten. De verdachte is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bij de steekpartij raakte een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zwaargewond. Hij ligt nog in het ziekenhuis en het Openbaar Ministerie onderzoekt wat zijn rol is geweest bij de steekpartij. In totaal waren drie mensen betrokken bij het incident.De politie kreeg op vrijdagavond rond 22.00 uur een melding van een steekpartij in een huis aan de Laan van de Marel. De man van 36 werd door agenten gewond aangetroffen in een kamer van het huis. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen van 22 en 25 jaar werden aangehouden en meegenomen voor verhoor.De 22-jarige verdachte raakte ook gewond. De man van 25 is inmiddels weer op vrije voeten. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk.