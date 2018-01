Inwoonster sleept gemeente Noordenveld voor de rechter om waterschade

Deel dit artikel:











PEIZE - Het huis van Andrea de Gier uit Peize zit vol schimmel door wateroverlast. Zij zegt dat dit komt door de komst van de nieuwbouwwijk in het dorp. Volgens de gemeente is het grondwaterpeil al jaren zo hoog.

De rechter zal moeten beslissen wie gelijk heeft; De Gier eist een ton schadevergoeding van de gemeente.



Schimmel en loszittende vloer

De planken in de vloer laten los en bollen op, de houten balken en kasten slaan groen uit en de tegels in de badkamer zitten vol scheuren. Iedereen in huis is inmiddels al gevallen door het loszittende parket. Om de zoveel tijd verwijdert Andrea de schimmel van de houten kasten en speculaasplanken die ze verzamelt. "Ik ben er klaar mee", zegt ze nu.



De problemen ontstonden volgens De Gier tijdens de bouw van de nieuwe woonwijk De Lange Streeken II in Peize. "Bijna alle sloten zijn toen dichtgemaakt en mijn huis ligt op het diepste punt. Alles dat mij omringt is hoger. Ik lig dus in een soort kom en het water dat eerst door sloten werd tegengehouden, stroomt nu naar mij."



Onderzoeken lopen uiteen

De Peizenaar schakelde een jurist in, liet onderzoek doen en stapte vervolgens naar de rechter om nogmaals een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Maar ze kreeg steeds geen gelijk van de gemeente Noordenveld. Volgens de gemeente, die op haar beurt ook onderzoek liet doen, is het grondwaterpeil altijd al hoog geweest en veranderde dit niet met de komst van de nieuwe woningen rond haar huis.



De conclusies van de verschillende onderzoeken lopen uiteen. De twee partijen komen er dan ook niet uit. "Het is duidelijk dat het huis een vochtprobleem heeft", zegt wethouder Henk Kosters. "En dat betreur ik. De vraag is alleen: zijn wij daarvoor verantwoordelijk als gemeente? Ik vind van niet."



Voor de rechter

​Dat ook Centraal Beheer, de verzekeraar van de gemeente, zegt dat deze zaak niet onder hun dekking valt, helpt Andrea evenmin. De Gier is het welles-nietesspelletje zat. "Ik wil heel graag dat de gemeente mijn probleem oplost", zegt ze zuchtend. "Dus dat het huis droog wordt gemaakt en dat ze mijn schade vergoeden, zodat ik hier weer gewoon leuk en normaal kan wonen."



De advocaten van de gemeente Noordenveld en mevrouw De Gier gaan nog met elkaar om tafel, maar geven zelf al aan dat ze daar niet veel van verwachten. "Onze standpunten liggen te ver uit elkaar," zegt ook wethouder Kosters. Wat betekent dat de twee elkaar binnenkort voor de rechter zullen zien.