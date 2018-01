Passagiersaantal vliegveld Eelde stijgt in tien jaar met 49 procent

EELDE - Het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde is in de afgelopen tien jaar met bijna 49 procent gestegen.

In 2007 reisden 135.726 mensen via het Drentse vliegveld, afgelopen jaar waren dat er 201.786, blijkt uit cijfers van het CBS . Groningen Airport Eelde gaat uit van meer passagiers. Op 18 december kwam volgens het vliegveld al de 220.605e passagier aan in Eelde.De reizigersaantallen op Groningen Eelde en de luchthaven van Maastricht zijn samen goed voor slechts 0,5 procent van het totaal aantal passagiers in ons land. De drie grootste luchthavens zijn Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Die kregen vorig jaar respectievelijk 68,4 miljoen, 5,7 miljoen en 1,7 miljoen reizigers over de vloer.