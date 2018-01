Deel dit artikel:











Assenaren op de koffie bij president van Gambia Op bezoek bij de president van Gambia (foto: Wander van de Burg/RTV Drenthe)

ASSEN - Een bijzonder moment voor Assenaar Wander van de Burg uit Assen en zijn broer Arjan. Ze kregen een paar weken geleden een officiële uitnodiging om koffie te komen drinken bij de president van Gambia, Adama Barrow.

De broers Van de Burg zijn de drijvende kracht achter de stichting Riders for Health. Deze stichting zet zich al meer dan 22 jaar in voor de verbetering van de gezondheidszorg in Gambia. Zo zorgen zij onder andere voor het mogelijk maken van ziekenvervoer en het onderhoud van de materialen die nodig zijn voor dat ziekenvervoer.



Adama Barrow, sinds een jaar de nieuwe president van Gambia, vond het tijd worden dat hij eens kennis ging maken met Wander en Arjan van de Burg uit Assen. Hij nodigde het duo uit en vorige week kwam het tot een ontmoeting.



Een beetje zenuwachtig

"We hadden in Gambia overleg, toen we plots hoorden dat we twee dagen later naar de president moesten", memoreert Wander. "Daar werd ik wel een beetje zenuwachtig van, want ik moest ook nog een praatje houden. We wisten wel dat er een kans bestond, maar dus niet dat het ook zou gebeuren."



Het duo ging die dag 's ochtends eerst naar het ministerie van Volksgezondheid. "Daar praatten we over het nieuwe contract dat de regering wil afsluiten met Riders for Health. Daarna zijn we naar de president gegaan", zegt Arjan. Een mogelijkheid om stiekem wat foto's te maken was er niet. "We zijn geloof ik wel door zes checks geweest. Daarbij moesten we alle spullen inleveren die we op zak hadden. Ook de mobieltjes dus."



Luchtig gesprek

De gebroeders vonden Barrow een erg vriendelijke man. "We konden gelukkig een luchtig gesprek met hem hebben. Hij was oprecht geïnteresseerd en zelfs een beetje verlegen", zegt Arjan over het bijzondere bezoek.