Schadeprotocol voor gaswinning: eerst zien, dan geloven

LANGELO - Het nieuws over een nieuw schadeprotocol voor de gaswinning in Groningen en de gasopslag bij Langelo leidt in Drenthe nog niet tot uitbundige reacties.

"Eerst zien, dan geloven", is de reactie van verschillende partijen. Vanmorgen maakte RTV Noord bekend dat er een schadeprotocol zou zijn. Daarin staat dat er geen afgebakend gebied is waarbinnen schade door gaswinning wordt vergoed.De gasopslag bij Langelo telt ook mee in het schadeprotocol. Een nieuw te vormen commissie gaat zich bezighouden met de afhandeling van de schades. De NAM staat definitief op afstand.De provincie Drenthe vraagt, net als de gemeente Noordenveld, al tijden om een gelijke behandeling van schade door gaswinning. De gasopslag in Langelo hoort daar ook bij. Langelo wordt gebruikt als buffer voor het opslaan van aardgas. Als er een piek is in het gebruik van gas, wordt het gas weer uit de grond gepompt. Dat heen en weer pompen van gas zorgt volgens verontruste inwoners van het dorp voor schade.De provincie en Noordenveld zijn bijzonder te spreken over een schadeprotocol dat ook gaat gelden voor Langelo en omgeving. Maar dan willen ze eerst de officiële aankondiging zien. En die is nog niet binnen.Omwonenden van de gasopslag in Langelo hebben zich verenigd in de werkgroep Steenbergen. Lambert Wolf van deze werkgroep is positief over het schadeprotocol. "Dit is alleen maar prettig. We werden eerst overal buiten gehouden. Het lijkt de goeie kant op te gaan. Maar we moeten eerst weten wat er in staat."Morgen maakt de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ook haar advies over de gaswinning in Groningen bekend. Het SodM zal aangeven welke hoeveelheid aardgas verantwoord is om te winnen. Dan moet minister Wiebes nog een definitief besluit nemen.