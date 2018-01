Waarom trok Tynaarlo vergunning voor 73 recreatiewoningen niet in?

TYNAARLO - De gemeente Tynaarlo had de vergunning om 73 recreatiewoningen te bouwen bij camping Schelfhorst in Paterswolde al lang kunnen intrekken. Dat schrijft de PvdA in schriftelijke vragen aan de gemeente. De partij vraagt het college waarom dit niet is gebeurd.

Volgende week moet de gemeenteraad van Tynaarlo een besluit nemen over de komst van tien villa's op het stuk grond bij camping Schelfhorst. De gemeenteraad is grotendeels positief, maar blijft wel kritisch omdat het terrein ondertussen is veranderd in een klein natuurgebied. Bovendien ligt het stuk grond naast natuurgebied de Onlanden.Natuurgebied of niet, officieel mogen er 73 recreatiewoningen gebouwd worden. Vanwege een gebrek aan belangstelling ging dit plan niet door, maar de vergunning ligt er al sinds 2009 en is nog steeds geldig. Een veel genoemd argument van de politieke partijen is dan ook: het is niet ideaal, maar we hebben liever 10 villa's dan 73 recreatiewoningen.En over precies dit argument stelt de PvdA schriftelijke vragen. Volgens de partij had de vergunning voor de recreatiewoningen al lang ingetrokken kunnen worden. Dit om te voorkomen dat er alsnog tientallen recreatiewoningen gebouwd gaan worden. De PvdA schrijft dat het gebruikelijk is dat bij afgifte van een vergunning een termijn wordt gegeven aan de start van de bouw.Als de partij zich daar niet aan houdt, kan de vergunning worden ingetrokken. Maar ook nieuwe planologische inzichten of het up-to-date houden van de gemeentelijke administratie kunnen een argument zijn om vergunningen in te trekken.De partij wil weten of de gemeente meer van dit soort 'slapende bouwvergunningen' heeft liggen en wat het beleid is van de gemeente Tynaarlo voor het intrekken van vergunningen.