Koud weer op komst: 'Mogelijk volgende week zelfs -10 graden' Misschien kun je volgende week wel schaatsen (foto: Karin Broekhuijsen)

ASSEN - De handschoenen en de muts kunnen weer uit de kast, want het wordt vanaf volgende week kouder.

"Het natte en zachte weer gaat Nederland verlaten en we krijgen een verandering naar droog winterweer", aldus RTV Drenthe-weerman John Havinga. Mogelijk wordt het volgende week zelfs -10 graden.



Of het zover komt, is nog de vraag. "Dan moet wel alles meewerken wat we nu op de weerkaarten zien ontwikkelen en dan moet het hogedrukgebied dat boven Scandinavië komt, ook stevig in de schoenen staan", zegt Havinga.



Vanaf maandag komt de temperatuur in elk geval niet meer boven het vriespunt, verwacht Havinga. "In de nacht naar dinsdag kan het afkoelen naar -5 tot -8 graden en in de nacht van dinsdag op woensdag zou het zelfs lokaal tot -10 graden kunnen gaan vriezen. Een verschil dus van wel 20 graden met dit moment en dat binnen een paar dagen tijd."