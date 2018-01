Deel dit artikel:











Assen wil bestaande wijk van het gas af krijgen Assen wil bestaande wijk van het gas af krijgen (foto: ANP/Lex van Lieshout)

ASSEN - De gemeente Assen wil meedoen aan een pilot om een bestaande stadswijk gasloos te maken. De proef van het ministerie van Binnenlandse Zaken richt zich op wijken met ongeveer duizend woningen. Later dit jaar wordt bekend of Assen mee mag doen.

Verantwoordelijk wethouder Harmke Vlieg werd voor de jaarwisseling benaderd voor de pilot. Het Rijk stelt als bijdrage in de kosten subsidies beschikbaar. Voorwaarde is dat de bewoners de investeringen weer terugverdienen doordat hun gasrekening vervalt.



Wethouder Vlieg wil graag meedoen met de pilot, omdat deze naadloos aansluit bij de ambities van de gemeente om in 2040 energieneutraal zijn.



Het is nog niet bekend welke Asser stadswijk mee zou doen en dus van het gas af gaat.