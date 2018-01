Wielercentrum in Assen wil dak boven het hoofd

ASSEN - Wielercentrum Noord in Assen is een ambassadeursactie gestart voor een dak boven de wielerbaan. Het wielercentrum wil zoveel mogelijk ambassadeurs hebben werven, om aan te tonen dat het draagvlak voor een dak groot is.

Een van de ambassadeurs is profrenner Bert-Jan Lindeman uit Assen. "Een dak kost natuurlijk behoorlijk wat geld. Ik denk dat het goed is voor de regio, dat veel jonge renners binnen kunnen trainen en dat ze daarvoor niet ver hoeven te reizen.""Het is een mooi complex, maar het is jammer dat het zo weinig gebruikt wordt en ook zonde. Bij de bouw was er alleen geld voor de wielerbaan en niet voor een dak. In het plan is wel meegenomen dat een dak in de toekomst gerealiseerd zou kunnen worden en die tijd is nu aangebroken."Volgens Lindeman is het op regenachtige dagen zoals vandaag lastig om te trainen op de baan vanwege de nattigheid.Volgens het wielercentrum groeien de mogelijkheden voor het gebruik van de baan explosief met een dak. "Word daarom ambassadeur en laat zien dat wij je steun hebben. Met een grote groep ambassadeurs kunnen wij aantonen dat het draagvlak voor een dak zo groot is dat niemand er omheen kan!"