Den Haag blij en waakzaam over nieuwe schaderegels

DEN HAAG - De nieuwe regels voor de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen die waarschijnlijk zijn afgesproken, stemmen politiek Den Haag tevreden. "Maar het is wel een blamage dat ze zo lang op zich hebben laten wachten", vindt Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks.

De SP viert het nieuwe zogeheten schadeprotocol als een "overwinning van de Groningers op Shell en de regering", maar stelt dat alles staat of valt met de uitvoering. Kamerlid Sandra Beckerman verdenkt gaswinningsbedrijf NAM ervan er alles aan te doen om onder zijn verplichtingen uit te komen. Dit betekent volgens haar niet dat Shell plots te vertrouwen is, maar dat zelfs Shell onder druk van burgers zwicht.Beide partijen zijn blij dat de NAM zich niet meer met de afhandeling van schade kan bemoeien. Ook valt in goede aarde dat gedupeerden een tweede expert kunnen vragen over het schadeoordeel, als zij hier ontevreden over zijn.De SP en GroenLinks hebben nog wel wat kritische vragen. Van Tongeren wil weten of het protocol inderdaad niet geldt voor bijvoorbeeld de schade die door het lager worden van de bodem is veroorzaakt. Ook wil ze horen of de nieuwe regeling inderdaad tijdelijk is en of die ook voor Drenthe geldt.Beckerman waarschuwt dat bijvoorbeeld de psychische schade die veel Groningers hebben opgelopen ook vergoed moet worden. "Alle muizengaatjes in de nieuwe regels moeten worden dichtgetimmerd, want Shell blijft vechten om onder zijn verplichtingen uit te komen".Kamerlid Alexander Kops (PVV) noemt de nieuwe regels "goed nieuws!". Wel vindt hij dat het "juridisch geneuzel rond het schadeprotocol de boel lang genoeg heeft getraineerd".