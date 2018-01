'Miljardenclaim NAM dreigt bij terugschroeven gas'

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat mogelijk een miljardenclaim bij de Staat neerleggen als de gaswinning in Groningen verder wordt teruggeschroefd.

Dat verwacht het ministerie van Economische Zaken, meldt EenVandaag op basis van een notitie die in mei aan de formatietafel is besproken en in het bezit is van de actualiteitenrubriek.Het ministerie gaat ervan uit dat zo’n 400 miljard kuub gas niet gewonnen kan worden als de winning teruggaat naar een niveau van leveringszekerheid. Ambtenaren van Economische Zaken verwachten dat de NAM een schadeclaim zal indienen vanwege inkomstenderving en inbreuk op zijn eigendomsrecht.Los van de te verwachten schadeclaim van de NAM loopt de overheid zelf ook tientallen miljarden mis, aangezien 90 procent van de aardgasbaten in de staatskas vloeit.