Medewerkers Scania Meppel zien extra loonsverhoging tegemoet FNV Metaal en Scania Meppel hebben een loonsverhoging afgesproken (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

MEPPEL - Ruim vijfhonderd medewerkers en uitzendkrachten van Scania Meppel krijgen een extra loonsverhoging. De verhoging komt bovenop de verhoging van de cao Metalektro.

De loonsverhoging gaat in per 1 februari 2018 en komt neer op driehonderd euro bruto per jaar. Werknemers die onder de cao vallen, gaan er ruim 1 procent op vooruit. Ook komt er een eenmalige uitkering van eveneens 1 procent.



Belofte 2010

De extra inkomsten komen voort uit de gesprekken die de vakbond FNV Metaal en Scania de afgelopen twee jaar voerden. Het resultaat is door FNV afgedwongen aan de hand van een overeenkomst die Scania in 2010 met de vakbonden afsprak. In die overeenkomst beloofde het bedrijf in economisch goede tijden de lonen te verhogen.



Nieuwe cao

Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Metaal: "Al sinds 2011 gaat het Scania weer voor de wind. Mondiaal maakt het bedrijf zelfs recordwinsten. Toch gingen de onderhandelingen moeilijk, maar uiteindelijk is iedereen tevreden over de nieuwe afspraken."



In maart starten de onderhandelingen tussen de twee partijen voor de nieuwe cao Metalektro.