Kritiek op pilot schade-afhandeling aardbeving gaswinning Tynaarlo

KOEKANGE/EMMEN - Er is kritiek op de pilot die provinciaal gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil voor de schadeafhandeling van de aardbeving door gaswinning in Zuidlaren.

Samengevat is de kritiek: doe nou geen pilot en sluit aan bij het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade door gaswinning in Groningen dat vanmiddag bekend wordt gemaakt . En toch een pilot? Dan niet met de Technische Commissie Bodem Beweging (Tcbb) want die is niet onafhankelijk.Het ministerie van Economische zaken stelt voor Zuidlaren een pilot voor. Stelpstra wil akkoord gaan onder strenge voorwaarden . Een van die voorwaarden is dat al het onderzoek naar de aardbevingsschade in Zuidlaren onafhankelijk gebeurt. De Tcbb zou het onafhankelijke onderzoek moeten doen, vinden zowel de provincie als EZ."Maar de Tcbb is niet onafhankelijk", zegt Ab Bruintjes, die zelf bovenop het Wijker gasveld in Koekange woont en scheuren in zijn huis heeft door de gaswinning. "De Tcbb is zeer nauw gelieerd aan Economische Zaken en de NAM.Jan van Dunné, voormalig hoogleraar privaatrecht van de Erasmus Universiteit, veegde al eerder de vloer aan met de Tcbb. In het Nederlands Juristenblad zei dat deze commissie niet van de NAM te onderscheiden valt, deskundigheid ontbeert en partijdig is.Tjisse Stelpstra ontkent dit stellig. "Wij hebben totaal geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de Tcbb. Anders hadden we deze commissie niet voorgesteld", zegt hij.Bruintjes: "En waarom alleen een pilot in de gemeente Tynaarlo? Er is schade in de hele provincie door mijnbouwactiviteiten. Een beperkte pilot heeft tot gevolg dat de overige schademeldingen in de provincie op de 'plank' blijven liggen.""Het idee van een pilot is juist dat het om een afgebakend gebied gaat", kaatst Stelpstra de bal. "Bovendien is de situatie bij Tynaarlo recent en is er nog genoeg onderzoeksruimte."Nico Broekema van het overlegplatform NAM-schade Emmen doet er nog een schepje bovenop. Volgens hem is het eigenlijk nog veel beter als Drenthe zich aan probeert te sluiten bij het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade door gaswinning in Groningen.Broekema: "Emmen ziet deze actie van Stelpstra als schadelijk voor ons gezamenlijk belang, alle gedupeerden in Drenthe en elders in Nederland", zegt Broekema. "Behalve in Groningen natuurlijk. Want alleen daar geldt al de omgekeerde bewijslast voor schade-afhandeling. Het is raar dat die wet alleen voor Groningen geldt, in plaats voor heel Nederland.De Drentse actievoeders die schade hebben door de gaswinning, vergaderen vanavond voor het eerst samen in Vries. Dat overleg moet leiden tot de oprichting van het Gasberaad Drenthe , naar Gronings voorbeeld volgende week woensdag.