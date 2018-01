Waterschap strijdt tegen de bevers langs de Hunze

EEXTERVEEN - Door bevers gegraven gangenstelsels zorgen voor instabiele dijken aan de Hunze. Daarom spoort Waterschap Hunze en Aa's holle oevers op om deze vervolgens dicht te gooien.

Het waterpeil van de Hunze bij Eexterveen is hetzelfde als dat van het Zuidlaardermeer. Bij hoogwater zijn er dijken om ervoor te zorgen dat de rivier niet overstroomt."Maar in de Hunze zitten bevers die gaten maken in de oevers", vertelt Marc Rothengatter van Waterschap Hunze en Aa's. "Deze oeverholen zitten te diep in de dijk. Daarom graven we die gaten vrij."Dat graven gebeurt voorzichtig. Om er zeker van te zijn dat er geen bevers meer zitten, plaatst het Waterschap stokken voor de ingang. Als die een week later niet zijn doorgebeten, zit er geen bever en kan dat deel van oever vrijgemaakt worden.Op het water worden met een sonarsysteem de gangenstelsels opgespoord. Zo zijn er ongeveer dertig langs de Hunze bij Eexterveen."De bever graaft de gang onder water de dijk in. Dat loopt soms heel ver door en dat maakt zo'n dijk instabiel." Het blijft ook niet bij een gang. Er ontstaat een heel gangenstelsel, compleet met kamers waar de dieren rusten en eten.Rothengatter: "Bij hoogwater zal een bever nog verder graven en bestaat de kans dat zo'n dijk inzakt. Daarom is het belangrijk dat we deze oevers zo snel mogelijk veilig herstellen. We zorgen ervoor dat de mensen achter deze dijk droge voeten houden."Waterschap Limburg schoot vorige week nog bevers die overlast gaven af. Bevers in Drenthe en ook in Groningen hoeven nog niet uit te kijken voor jagers, want vooralsnog is het niet toegestaan de dieren hier te doden.