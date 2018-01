Deel dit artikel:











Wie wordt bridgekampioen van Drenthe? Jan Derks geeft bridgeles (foto: Edwin van Steenis/RTV Drenthe) Volledige concentratie is noodzakelijk tijdens bridge (foto: Edwin van Steenis/RTV Drenthe) De leerlingen van Jan Derks aan het bridgen (foto: Edwin van Steenis/RTV Drenthe)

ZUIDBARGE - In Bargeres strijden 31 paren vanavond om de titel van bridgekampioen van Drenthe. Bridger Jan Derks gaat kijken of hij het geheim ontrafeld heeft en doet een gooi naar de titel. "Ik hoop dat we winnen, maar je weet het nooit."

Geschreven door Tiffany Frasa

Derks geeft in Zuidbarge les in het kaartspel en leidt ook de bridgers op die het uiteindelijk tegen hem mogen opnemen. In de huidige tussenstand staat hij op de eerste plaats, met nog maar één wedstrijd te gaan.



Zeventig jaar bridgen

De 93-jarige Bob Oosterhuis was in 2016 de Drentse kampioen. Oosterhuis is een doorgewinterde bridger, want hij beoefent het spel al ruim zeventig jaar. "Het spel is leuk, dat is punt één. Het gezelschap is punt twee. Met je partner bouw je iets op wat je jaren vol kan houden. Het leukste aan het bridgen is de drive, de spanning", vindt Oosterhuis.



Derks beaamt dit: "Ik bridge al langer met mijn partner Tim Wubbels dan dat ik getrouwd ben met mijn vrouw."



Concentratie

"Het belangrijke is dat je met een geconcentreerde houding aanwezig bent", legt Derks uit. "Je hebt met je partner een aantal belangrijke afspraken en als je dan ongeconcentreerd binnen komt, krijg je sneller een slechte score."



62 deelnemers

Er doen vanavond 31 paren mee aan het kampioenschap in de Emmer wijk Bargeres. "Daarvan zitten 21 paren in de hoofdklasse", vertelt Hans Hoek van de Nederlandse Bridge Bond. "De andere 10 zitten in de eerste klasse en dat zijn dus beginners. Zo worden ze gestimuleerd om aan competities mee te doen."



Toeschouwers zijn van harte welkom om te komen kijken. De wedstrijden zijn van half acht tot elf uur in Het Brinkhoes in de wijk Bargeres in Emmen.