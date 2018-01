Loket voor afhandeling aardbevingsschade opent op 19 maart

ASSEN - Mensen die aardbevingsschade hebben opgelopen, kunnen vanaf 19 maart terecht bij een nieuw loket. Dat loket zal, zonder inmenging van de NAM, zorgen voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen.

Dat staat in het nieuwe Protocol mijnbouwschade Groningen, dat vanmiddag bekend werd gemaakt door Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.Aardbevingsschades zullen voortaan worden afgehandeld door de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen. De commissie beslist onafhankelijk van de NAM over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. De NAM blijft wel aansprakelijk voor het vergoeden van het schadebedrag.Wiebes zei tijdens de persconferentie vanmiddag het gevecht tussen burgers en de NAM over te nemen. Ook was de NAM volgens de minister niet aanwezig aan de onderhandelingstafel over het nieuwe schadeprotocol. Oude schadegevallen van voor 31 maart 2017 zullen eveneens door de commissie in behandeling worden genomen.Directeur Gerald Schotman van de NAM reageert via Twitter dat de aardoliemaatschappij 'verheugd is dat minister Wiebes een nieuw schadeprotocol voor Groningen heeft gepresenteerd'."Tegelijkertijd blijf ik benadrukken: NAM vergoedt ook in de toekomst de schade die door aardbevingen is veroorzaakt", aldus Schotman.In het nieuwe protocol gaan ook alle contouren van tafel. Dat betekent dat het schadegebied zich niet meer beperkt tot Groningen, maar dat ook Drenten met aardbevingsschade zich bij de commissie kunnen melden.