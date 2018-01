Deel dit artikel:











Dwingelderweg in Ansen verzakt, gemeente doet onderzoek Een gedeelte van de Dwingelderweg is verzakt (foto: Google Streetview)

ANSEN - De gemeente De Wolden werkt de komende dagen aan de Dwingelerweg in Ansen. Een deel van deze weg is verzakt en dat kan gevaarlijk zijn voor verkeer.

Voorbij de kruising met de Stroovledder is de weg verzakt. Dit is in de buurt van een duiker: een ondergrondse constructie die zorgt voor de aanvoer en afvoer van water.



Om de oorzaak te onderzoeken en vervolgens een oplossing te vinden, gaat de gemeente werkzaamheden aan de Dwingelerweg uitvoeren. Het verkeer kan wat hinder ondervinden, maar de weg wordt vooralsnog niet helemaal afgesloten.