Deur van Wereldwinkel Borger op slot: 'Het is goed zo'

BORGER - Het is definitief: de Wereldwinkel in Borger is dicht. Een gebrek aan vrijwilligers betekende het einde van de winkel aan de Hoofdstraat.

Annette de Pril, die bij de oprichting betrokken was, sloot vanmiddag samen met een groepje andere vrijwilligers de deur. "Het is net zo regenachtig als tijdens de opening op 6 mei 1999.""Het is jammer dat de winkel dicht moet, maar ik besef wel dat we in die bijna twintig jaar heel veel betekend hebben voor de mensen die de producten gemaakt hebben", spreekt De Pril de vrijwilligers toe.De winkel, die bekend staat om zijn fairtrade producten, moest in Borger sluiten vanwege het gebrek aan vrijwilligers. "Dit in combinatie met het teruglopend aantal klanten", legt secretaris Jan Cees van Velden uit. "Soms stonden vrijwilligers er de hele middag voor twee of drie klanten. Dat is niet echt motiverend."De successen van de wereldwinkels in Drenthe verschillen. De winkels in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel lopen bijvoorbeeld goed. De overgebleven spullen in Borger gaan richting Emmen. Ook een aantal vrijwilligers gaat in een ander filiaal aan de slag."Het is een goed moment om te stoppen", zegt Van Velden. "We hadden misschien wel wat langer door gekund, maar dan jaag je de hele kas erdoor." Het geld dat overblijft gaat naar projecten die fairtrade ten goede komen."De fairtrade-producten worden nu ook in de supermarkten verkocht. Het succes is een beetje voorbij", zegt de secretaris. "Maar het voelt goed. Mensen hier treuren niet en we gaan het goed afsluiten.""We hadden een heel mooie winkel in Borger", besluit De Pril. "Goede jaren gehad. Ik kijk heel tevreden terug op bijna twintig jaar."