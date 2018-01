Deel dit artikel:











Zwaar ongeluk op Hunzeweg in De Groeve [update] Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken (foto: Van Oost Media) De brandweer bevrijdt mensen uit hun auto (foto: Van Oost Media) Het ongeluk gebeurde op de Hunzeweg (foto: Van Oost Media)

DE GROEVE - Op de Hunzeweg in De Groeve is vanavond een zwaar ongeluk gebeurd. Hier waren drie auto's bij betrokken. De hulpdiensten doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Meerdere mensen zaten bekneld in hun auto en zijn door de brandweer bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend.



Het verkeer wordt omgeleid. De politie adviseert mensen een andere route te kiezen.



Later meer...