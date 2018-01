D66: Minister Slob moet Drentse basisscholen helpen met snel internet

ASSEN/DEN HAAG - Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) moet scholen helpen als ze niet genoeg geld hebben voor snel internet. Dat zei de Tweede Kamerfractie van D66 vandaag tegen de minister, naar aanleiding van berichtgeving hierover van RTV Drenthe.

Uit eerder onderzoek van deze omroep blijkt dat geen enkele basisschool in de provincie nog profiteert van het glasvezelnetwerk, dat twaalf jaar geleden werd aangelegd met 2,2 miljoen euro gemeenschapsgeld.Het doel was: snel internet voor basisscholen in buitengebieden, tegen een acceptabele prijs. Maar na de beëindiging van de subsidie bleek het abonnement te duur voor de basisscholen.D66-Kamerlid Paul van Meenen maakt zich daar zorgen over en gaat 'vrijwel zeker' een motie indienen om de minister in beweging te krijgen. Volgens het Kamerlid is snel internet een eerste basisbehoefte in het onderwijs geworden.Hij vindt dat de minister ervoor moet zorgen dat de scholen zich kunnen verenigen tegenover de internetleverancier en dat Slob de leverancier moet aanspreken op de hoge abonnementskosten.Van Meenen: "Het gaat om internetleveranciers die veel winst maken en op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten worden gewezen. Bovendien zijn ze nu klanten kwijt en ligt een mooi glasvezelnetwerk te verstoffen. Dat levert hen ook niets op."Eerder zei minister Slob dat het aan de scholen is om de kosten voor het glasvezelabonnement te dragen en dat ze hier nu al geld voor kunnen gebruiken van de overheid.De openbare basisscholen in Borger-Odoorn maken gebruik van dat budget, maar directeur Gerhardus Hagenus zegt erbij: "Dat potje is beperkt en je kunt dat geld overal voor inzetten. Dan kiezen wij liever voor een extra leerkracht en een goedkoop internetabonnement."Kamerlid Van Meenen begrijpt dat, maar vindt het een enorme achteruitgang. "Het is zonde dat scholen door te hoge abonnementskosten het glasvezelnetwerk niet kunnen gebruiken." Volgens hem is de kabel een minder goed alternatief en moet de minister zijn verantwoordelijkheid nemen.Het D66-Kamerlid was niet de enige die vragen stelde. Ook Tweede Kamerfracties ChristenUnie en de SP willen duidelijkheid van de minister. Eerder stelde de Drentse Statenfractie van de VVD schriftelijke vragen aan het college. Zij vragen onder andere of de provincie iets kan leren van deze kwestie. Politieke partijen D66 en CDA sloten zich hierbij aan.Het glasvezelnetwerk werd twaalf jaar geleden in opdracht van het Rijk aangelegd door Essent/Kabelcom en later overgenomen door Ziggo. Dat betekent dat scholen alleen een internetabonnement kunnen afsluiten bij deze provider.Er is dus geen sprake van marktwerking, omdat Ziggo het alleenrecht heeft over het netwerk. Bovendien gaat het om een zakelijk netwerk, dat duurder is dan een particulier netwerk.Het gevolg is dat vrijwel alle basisscholen nu nog steeds een abonnement hebben bij Ziggo, maar gebruik maken van een goedkopere kabelverbinding. Daarom raadt de provincie Drenthe basisscholen in deze regio nu aan om zich aan te sluiten bij een particulier glasvezelnetwerk. Dat is wel betaalbaar. De provincie droeg destijds 200.000 euro mee aan het glasvezelnetwerk.