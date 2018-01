Deel dit artikel:











Vrouw klem in auto na ongeluk De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de Dunanstraat in Assen is een vrouw met haar auto in een sloot terechtgekomen.

De auto botste op een stilstaande auto en belandde vervolgens in de sloot. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.