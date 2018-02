Zoek het uit! - Waar komt de uitdrukking: 'Erica, lekker water!' vandaan?

ERICA - Mensen van Erica en omliggende dorpen zullen er vast eens van gehoord hebben: de uitdrukking 'Erica, lekker water.' Maar waar komt de uitdrukking eigenlijk vandaan?

De vraag werd meerdere keren ingezonden naar onze rubriek Zoek het uit! . Goede reden voor ons om op zoek te gaan naar het antwoord! En daarvoor gaan we terug naar voor 1900, toen Erica nog niet zo lang bestond.De uitspraak is er dus al een tijdje, maar waar in Erica vindt het zinnetje zijn oorsprong? "Die komt vandaan bij de waterput van indertijd hotel Hofhuis", legt Gerhard Vedder uit. Hij is nauw betrokken bij de historische kring van het dorp."Op Erica had iedereen eigenlijk wel een waterput, maar op sommige plekken kwam er roestkleurig en ijzerhoudend water uit en anderen kregen mooi helder, blank water. Zo had Hofhuis een put waar heel helder en lekker water uit kwam. En iedereen zei vervolgens: Erica, lekker water."Vedder kan zich de uitspraak nog wel herinneren uit zijn jeugd. "Op een gegeven ogenblik als je van de lagere school af was en je ging in Klazienaveen of in Emmen naar school, dan gebeurde het wel dat de jongelui uit die dorpen zeiden: 'Hé, Erica, lekker water'. Wij riepen dan terug: 'Ja, zoep je d'r dood in'. Tegenwoordig kun je dat natuurlijk niet meer zeggen.""Hier heeft de put gezeten en die put is in de loop van de jaren dichtgegooid", vertelt Jan Keuter, terwijl hij naar zijn gazon wijst. Hij woont op de plek waar vroeger hotel Hofhuis en de befaamde put gestaan hebben aan de Kerkweg in Erica."Het verzakt elk jaar weer een stukje en elk jaar moet er weer opnieuw grond bovenop", vertelt Keuter, wijzend naar de kuil in het gazon. Volgens hem zat de put precies in een goede onderaardse waterstroom en daarom was het water zo helder en lekker. "Als je tien meter verder komt, is het roestwater", zegt Keuter.Maar daar stopt het verhaal niet. Een verhaal als dit blijft bestaan door de overlevering en dat gebeurde ook. "Toen ik nog een klein jochie was", vertelt Vedder. "Toen was het zo dat in de rust van het voetballen, de voetballers een kop thee aangeboden kregen en dat was dan hier op Erica gezet van Erica, lekker water. Dus ook de dorpen in de omgeving die hier kwamen voetballen, wisten dat ze in de rust een kop thee kregen gezet van Erica lekker water."De legende wil dat je er beter door ging voetballen, maar of dat écht waar is…"Maar goed, wie krijgt er in de rust nu nog thee te drinken? Hier in Erica in ieder geval niet, dus de uitspraak is verwaterd."Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen. En het antwoord zie je terug bij ons, op RTV Drenthe!