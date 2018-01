Deel dit artikel:











Nieuw ziekenhuis Meppel wordt volwaardig streekziekenhuis met ouderenzorg Een impressie van het nieuwe ziekenhuis (foto: Isala) Presentatie van het nieuwe ziekenhuis (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe) Rob Dillmann van Isala en Mariska de Groot van het Diaconessenhuis presenteerden het nieuwe ziekenhuis (foto: Serge Vinkenvleugel / RTV Drenthe)

MEPPEL - Het nieuwe ziekenhuis in Meppel wordt een volwaardig streekziekenhuis met alle bestaande specialisaties, 24 uurs Spoed Eisende Hulp en uitbreiding in de ouderengeneeskunde.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Ziekenhuiseigenaar Isala en de gemeente Meppel presenteerden vanavond de plannen voor nieuwbouw in het huidige Diaconessenziekenhuis.



Ouderenzorg wordt specialisatie

In Meppel vindt laagcomplexe, planbare en chronische zorg plaats. De complexe zorg vindt plaats in Zwolle. Meppel krijgt uitbreiding op het gebied van trauma-gereatrie. “Dan moet je denken aan ouderen met bijvoorbeeld een gebroken heup. Daarvan willen we kijken wat kon die patiënt voor zijn val en kunnen we er in de behandeling en nazorg voor zorgen dat het daarna ook weer lukt. We zien steeds meer ouderen omdat mensen in deze regio ouder worden en ook een groter deel van de bevolking uit gaan maken.”



Bestuursvoorzitter Rob Dillmann van Isala: “Ook komen de specialisaties liesbreukoperaties en netvliesoperaties van het Isala ziekenhuis in Zwolle naar Meppel.”



Doordat in Meppel 24-uurs spoedzorg blijft heeft het nieuwe ziekenhuis ook een vorm van Intensive Care nodig. “Dat is een vorm tussen Medium Care en Intensive Care. Ben je zeer ernstig ziek en moet je langer dan één dag aan de beademing dan ga je naar Zwolle, dat geldt ook bij zeer complexe operaties waar mogelijk IC zorg bij nodig is maar dat is nu ook al zo.”



Kindergeneeskunde en acute verloskunde zijn een paar jaar geleden uit Meppel naar het Isala ziekenhuis in Zwolle verhuisd en keren ook niet terug. Het oude Diaconessenhuis heeft 120 bedden en 100 keren terug in het nieuwe ziekenhuis. “Nazorg zal in de toekomst steeds vaker niet meer in het ziekenhuis maar gewoon thuis gemonitord met slimme technieken. We willen met dit nieuwe ziekenhuis daarin voorop gaan lopen” aldus Dillmann.



Groen ziekenhuis

Het nieuwe ziekenhuis wordt een duurzaam gebouw met veel groen dat moet passen aan het aangrenzende kwetsbare natuurgebied Het Reestdal. Het nieuwe ziekenhuis moet een moderne afspiegeling worden van een oude nederzetting aan de Reest.



Het grootste gedeelte is laagbouw, er komen slechts twee hogere stukken. Een drie of vier verdiepingen bouwlaag voor operaties en verpleging en een drie laags bouwdeel voor zorginstelling Noorderboog die aan het ziekenhuis vast wordt gebouwd. Het hoogste deel haalt de 20 meter niet, het huidige Diaconessenhuis is 30 meter hoog en heeft een oppervlakte van 40.000 vierkante meter, de nieuwbouw wordt met 16.500 vierkante meter aanzienlijk kleiner.



Toch waren er in de zaal nog wel wat vragen over de bouwhoogte en omvang. Buurtbewoners wilden weten waarom in het bestemmingsplan een maximale bouwhoogte van 30 meter stond en de bouwoppervlakte veel groter was dan het vanavond gepresenteerde gebouw. Volgens de gemeente Meppel komt dit omdat het bestemmingsplan ouder is dan het uiteindelijke ontwerp van het gebouw en dat ze Isala de ruimte wilden geven.



2021 klaar

Het nieuwe ziekenhuis zal worden gebouwd naast het huidige ziekenhuis, op de plek van het afgebroken voormalige verpleeghuis De Schiphorst aan de Reggersweg. Tijdens de bouw blijft het bestaande ziekenhuis volledig functioneren. De eerste paal moet in mei 2019 geslagen worden, de deuren moeten open in april 2019. Het nieuwe ziekenhuis huisvest ook externe aanbieders van zorg. Het oude ziekenhuis wordt gesloopt en het terrein moet worden herontwikkeld. “Misschien krijgt dat ook wel weer een zorgfunctie maar er zijn nog geen concrete plannen” aldus Isala-bestuursvoorzitter Dillmann.