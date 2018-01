Nominaties Drentse Anjer Prijs bekend

ASSEN - De nominaties van de eerste Drentse Anjer Prijs zijn bekendgemaakt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft drie culturele organisaties genomineerd.

Stichting Danshuis Noord uit Zuidlaren, Stichting Grensloos Kunst Verkennen De Wijk - IJhorst uit IJhorst en Loods 13 uit Emmen maken kans op de Anjer.Het is voor het eerst dat de Drentse Anjer wordt uitgereikt. Met de prijs, die bestemd is voor groepen, wil het Cultuurfonds zijn waardering uitspreken voor culturele organisaties die een stimulerende bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Drenthe.Op 9 april reikt commissaris van de Koning Jetta Klijnsma de Anjer uit aan de gelukkige winnaar. De winnaar wordt door een jury gekozen en krijgt vijfduizend euro.