Dost profiteert met Sporting van misstap Porto

Bas Dost kopt in het duel tegen Vitoria Guimaraes. De oud-spits van FC Emmen viel geblesseerd uit (foto:Manuel De Almeida/EPA)

VOETBAL - Bas Dost heeft met zijn club Sporting Portugal de koppositie in de Primeira Liga overgenomen van FC Porto. Porto kwam bij laagvlieger Moreinse niet verder dan 0-0, terwijl Sporting op eigen veld won van middenmoter Vitoria Guimaraes.

Tweede hoofdpijs voor Bas Dost: de Portugese beker

De enige treffer viel een paar minuten voor tijd en werd gescoord door Jérémy Mathieu.Dost stond op dat moment al onder de douche. De spits, topscorer van de club, ging kort na de pauze geblesseerd naar de kant. Voor de rust had hij al flinke pijn in zijn ribben. Hij besloot om toch door te spelen, maar tegen beter weten in.Sporting heeft nu 50 punten uit 20 duels. Porto staat op 49 uit 19. De nummer 2 moet nog een helft uitspelen van het gestaakte duel tegen hekkensluiter CD Aves. Aves verdedigt in dat restant een voorsprong van 1-0.