Gratis af te halen: 15 meter hoog kunstwerk

ASSEN - Wie heeft er belang bij een monumentaal kunstwerk? Gratis en voor niets mag je hem hebben van de gemeente Assen. Er is alleen één maar: het kunstwerk is vijftien meter hoog.

Het gaat om het bekende kunstwerk dat sinds 1989 voor het station in Assen stond. Een werk van Jan Jacobs Mulder. Het werk heet Aarde, Water, Huis en bestaat uit drie delen. "Het is zo'n kunstwerk waarvan je vaag weet dat het er staat. Maar als je er in de buurt woont, loop je er langs en zie je 'm eigenlijk niet meer. Het heeft er echt veel jaren gestaan", zegt Norman Vervat van de Werkgroep Monumentale Kunst.Hij spant zich in om oude kunstwerken niet te laten verdwijnen. "Wij zetten ons landelijk in voor het behoud van dit soort kunstwerken. Veel kunstwerken komen in de gevarenzone bij de sloop van gebouwen of de herinrichting van gebieden. Ik vind Aarde, Water, Huis wel een aansprekend kunstwerk. Ik heb iets met die kunst uit de jaren '70 en '80 met die abstracte vormen."Het kunstwerk werd al in 2013 ontmanteld, vanwege de herinrichting van het stationsgebied. Toen werd gezegd dat het zou worden geplaatst langs de A28, bij recreatiepark Zeijerveen. Dat ging tot teleurstelling van Vervat niet door. "Jammer, het zou wel een hele aantrekkelijke plek geweest zijn. De gemeente ziet het niet zitten, omdat er toch een investering voor nodig is. Je moet het plaatsen en onderhouden. Ze willen geen oude kunst recyclen."Potentiële kopers van het kunstwerk hebben een fundering nodig en het kunstwerk moet verplaatst worden. "Dat kost geld. Onderhoud is ook belangrijk, dus het kunstwerk moet schoongemaakt worden en opnieuw geschilderd. Het kost geen tonnen, maar wel iets van geld. We hopen dat bijvoorbeeld een andere gemeente opstaat, een ondernemer of een verzamelaar. Het zou mooi zijn als het kunstwerk in Assen blijft, maar als iemand zich uit Maastricht meldt, is dat altijd beter dan vernietiging."Geïnteresseerden kunnen mailen naar Vervat: vervat2000@yahoo.com.