Drenthe raakt tweesterrenrestaurant kwijt aan Overijssel

ZUIDWOLDE - Restaurant De Groene Lantaarn in Zuidwolde van Jarno Eggen en Cindy Borger verhuist medio 2019 naar Staphorst.

De Telegraaf meldt dat het met twee Michelin-sterren bekroonde restaurant naar de Gemeenteweg gaat, waar nu De Molenmeester is gevestigd. De locatie in Zuidwolde blijft tot de verhuizing gewoon open."Voor ons voelt het als een verlies", zegt Eggen in Drenthe Nu. "We hebben hier in Drenthe altijd met veel plezier gezeten. We zijn ook echt wel in Drenthe op zoek geweest naar een nieuwe plek, maar dat lukte niet. Staphorst is natuurlijk net over de grens."Eggen, onlangs verkozen tot Chef van het Jaar 2018, en Borger gaan verhuizen omdat zij hun huidige pand te groot vinden. "Zuidwolde is ook een prachtige plek, maar ik vind de keuken te klein worden. Je kunt daar niet verder uitbreiden, omdat het een monumentaal pand is. Ook worden sommige gedeeltes niet gebruikt, in die zin is het soms te groot voor ons. En een van de voornaamste redenen is dat we het pand nog altijd huren en het nieuwe pand hebben we kunnen kopen."Eggen is van mening dat de plek niet zozeer belangrijk is. "We gaan daar exact hetzelfde doen als we in Zuidwolde doen. Het wordt één op één overgezet qua naam beleving en team. En de mensen komen bij je eten, omdat ze over ons hebben gehoord. De meeste van onze gasten komen van ver. Ik denk niet dat het uitmaakt of ze afslag 25 of 23 van de A28 moeten nemen. Dat maakt niet uit."De chefkok van De Groene Lantaarn vindt het wel jammer dat ze Drenthe gaan verlaten. "We hebben natuurlijk een heleboel typische dingen die kenmerkend zijn voor Drenthe, met onze veldkeien. We hebben zelfs borden in de vorm van de provincie. Maar goed, ook al zit ik straks in Staphorst, ik blijf toch ambassadeur voor Drenthe op restaurantgebied."Eggen krijgt op 1 oktober de sleutel van het nieuwe pand in Staphorst. "Dan gaan we aan de slag om het De Groene Lantaarn te laten maken. We willen in april of mei 2019 open. Tot aan die tijd blijft De Groene Lantaarn in Zuidwolde gewoon open."