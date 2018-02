Deel dit artikel:











Assen start proef hulpverlening psychiatrische patiënten Assen wil psychiatrische patiënten beter helpen (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De gemeente Assen begint een proef om de hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen te verbeteren. De proef wordt gehouden in de wijken Peeloo en Noorderpark.

"Het gaat om een groep mensen met ernstige psychiatrische problemen, en die daar hun hele leven lang mee te maken hebben", vertelt wethouder Harmke Vlieg van Assen. "Mensen die vaak ook een combinatie van problemen hebben, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, schulden en en een psychiatrische aandoening. Die combinatie van meerdere problemen maakt dat ze het vaak lastig hebben in het leven."



Integrale benadering

"De hulp wordt nu nog apart georganiseerd vanuit verschillende organisaties, zoals de GGZ, de gemeente en verslavingszorg", zegt Vlieg. "We willen al die disciplines bij elkaar brengen en het samen doen. Daarvoor gaan we een 'optimaal leven team' opzetten waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Dan hebben we het veel beter in beeld, kunnen we het veel efficiënter doen en gaat de kwaliteit van de zorg hopelijk omhoog."



Stabieler leven

"We hopen eigenlijk door beter aan te sluiten bij deze mensen en de zorg dichter bij hun te organiseren dat we voorkomen dat het af en toe helemaal mis met ze gaat. Deze mensen hebben hun hele leven hulp nodig en we willen voorkomen dat ze bijvoorbeeld in een psychose schieten of verward gedrag beginnen te vertonen", aldus de wethouder. "We willen graag dat hun welzijn verbetert en dat ze een stabieler leven kunnen leiden."