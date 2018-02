CDA-Kamerlid Mulder: Geheim contract mag daling gaswinning niet in de weg staan

ASSEN - CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen schrikt van de inhoud van het geheime gascontract uit 1963 dat de Staat sloot met alle betrokken partijen. Daarin staat dat de gaswinning in Groningen pas kan stoppen als al het gas uit de bodem is.

De inhoud van het contract werd gisteravond openbaar nadat Dagblad van het Noorden er de hand op wist te leggen."Ik vind het heel opmerkelijk dat in het contract staat dat de gaswinning niet naar beneden kan. We gaan hier vanavond als CDA in de hoorzitting met de NAM en Shell natuurlijk vragen over stellen", vertelt Mulder in het programma Goedemorgen Nederland van WNL. "Want dit staat haaks op waar we met z'n allen in de Tweede Kamer de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.""Bij de vorige minister (Henk Kamp, red.) ging het allemaal heel stroef, maar minister Eric Wiebes is flink aan de bak en heeft de NAM ook buiten het schadeproces gezet. Hij is bezig met zijn afbouwplan en mag hierbij natuurlijk niet gehinderd worden door zo'n contract", aldus Mulder.