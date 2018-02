Zoek het uit! - Wanneer worden pushberichten geplaatst door RTV Drenthe?

ASSEN - Bij belangrijk nieuws in Drenthe ontvang je, als je de RTV Drenthe-app hebt, een pushbericht van ons. Maar wanneer en waarom stuurt RTV Drenthe een pushbericht?

Aantal pushberichten van 15 januari tot en met 24 januari:



AD: 38

RTL Nieuws: 26

NOS: 23

Omroep Brabant: 20

De Telegraaf: 17

Omroep West: 10

RTV Oost: 7

RTV Noord: 6

Omrop Fryslân: 4

RTV Drenthe: 0



- Petitie #carnavalvrij al bijna 100.000x ondertekend (Omroep Brabant, 15-01-2018)



- Rijstroken afgesloten op A28 na ongeluk (RTV Oost, 16-01-2018)



- Zware slag voor Nederlandse vissers, Europees Parlement wil verbod op pulsvissen (NOS, Omrop Fryslan, 16-01-2018)



- Groninger bodembeweging stapt uit overleg schadeprotocol (RTV Noord 16-01-2018)



- Vijf jaar cel geëist tegen politiemol (Omroep Brabant, RTL Nieuws, 16-01-2018)



- Fikse file op A13 na klopjacht politie (Omroep West, 16-01-2018)



- Manager Barbie: Ze is in goede handen (AD, 16-01-2018)



- Slachtemarathon 2018 gaat niet door (Omrop Fryslan 19-01-2018)