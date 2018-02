Stelling: Pitspoezen horen bij de racewereld

ASSEN - Vanaf komend seizoen zijn de pitspoezen in de Formule 1 verleden tijd. De vrouwen in sexy kleding staan er om de coureurs aan te moedigen en vooral om mooi te zijn.

De commercieel directeur van de raceklasse, Sean Bratches, zei vorig jaar de 'gridgirls' niet meer van deze tijd te vinden. Gisteren kwam de internationale autosportfederatie FIA met het besluit om de pitspoezen vanaf 25 maart te weren."Ze zijn decennialang uithangbord geweest voor Formule 1-races, maar wij hebben het gevoel dat de traditie niet overeenkomt met wat wij willen uitstralen en het strookt niet meer met de normen in onze moderne samenleving", aldus Bratches.Niet alleen pitspoezen verdwijnen. In Engeland zijn in het darts vanaf volgend weekeinde de 'walk-on girls' verboden, die darters voor wedstrijden naar het podium begeleiden. Het besluit leidt tot ophef. Darters bekritiseren de zet en ruim 30.000 fans ondertekenden een petitie voor behoud van de walk-on-girls.Autocoureur Tom Coronel noemt het verdwijnen van de pitspoezen schokkend, zegt hij een interview met De Telegraaf . "Wat willen mannen graag zien? Mooie vrouwen, dat is gewoon de natuur, en auto's. Dus ja, hoe simpel is het eigenlijk? Het is niet onder dwang of zo hé?"Wat vindt u? Horen pitspoezen en walk-on-girls bij de sport of is het niet meer van deze tijd?