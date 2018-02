Deel dit artikel:











In beeld: blauwe supermaan in Drenthe De maan in Nieuw Balinge (foto: Gea Kreeft) Ook in Dwingeloo verscheen de supermaan (foto: Michiel Masselink) Zie de supermaan schijnt door de bomen (foto: Michiel Masselink) Henk fotografeerde de maan in Alteveer (foto: Henk Sieders) Het lijkt de zon wel (foto: Joke Baars Hooijer) Gefotografeerd in Veenoord (foto: Hermien Leferink) De supermaan boven Emmen (foto: Flash-Fotografie/Eugene Hoogeveen)

ASSEN - Door de dikke wolkendeken die gisteren over het land lag, leek het erop dat we hem niet te zien kregen. Maar gelukkig klaarde het flink op in de avond en verscheen er een enorme lichtbol aan de hemel. De blauwe supermaan.





De maan wordt 'blauw' genoemd, omdat het de tweede volle maan is binnen een kalendermaand. Een uniek natuurverschijnsel die zich dit jaar op 31 maart zal herhalen. Een volgende blauwe maan zal zich pas in 2037 laten zien.



In Drenthe was de maan goed zichtbaar, zoals te zien op de vele ingestuurde foto's. Een supermaan omdat de maan relatief dicht bij de aarde stond en daarom groter leek.