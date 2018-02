Deel dit artikel:











Vrijwilligers aan de slag op het Zwiggelterveld voor de bruine vuurvlinder De bruine vuurvlinder komt alleen voor in Drenthe en op de Veluwe (Foto: Free Nature Images/Henk Bosma)

Vijftig vrijwilligers zijn afgelopen week op het Zwiggelterveld aan de gang geweest om de heide schoon te maken. Het heideveld was dichtgegroeid met allemaal dennetjes, en die moesten eruit.

Het Zwiggelterveld is een belangrijk gebied voor de bruine vuurvlinder. Dat is een vlinder die in ons land vooral in Drenthe voorkomt. Ook zie je hem op de Veluwe.



Kieskeurig

De rups van de Bruine vuurvlinder is heel erg kieskeurig; hij eet alleen maar schapenzuring en veldzuring. Die planten verdwijnen als een heideveld begroeid raakt met bos. Daarom staken de vrijwilligers het afgelopen weekend de handen uit de mouwen.



Ineke Radstaak van de Vlinderstichting is blij met de groep vrijwilligers. "Zonder hen was het niet te doen".