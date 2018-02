NAM wacht af waar minister Wiebes mee komt

ASSEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) reageert afwachtend op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning in Groningen drastisch te verlagen.

In een eerste reactie laat het bedrijf uit Assen dat het gas uit de grond pompt, weten dat het "kennis heeft genomen" van het advies en van de analyse van de Gasunie, die het gasnetwerk beheert."Het is nu aan de minister om op basis van alle adviezen van de afgelopen weken een besluit te nemen over de te nemen maatregelen. We gaan ons hierop voorbereiden'', aldus het dochterbedrijf van Shell en ExxonMobil.Toezichthouder SodM adviseert minister Eric Wiebes van Economische Zaken de gaswinning terug te schroeven van 21,6 miljard kubieke meter per jaar naar 12 miljard kubieke meter. De veiligheid van inwoners van het gaswinningsgebied staat daarbij voorop. Gasunie stelt echter dat dit niet op korte termijn mogelijk is, omdat dan klanten in de kou zouden komen te staan.Op de vraag hoe de NAM hierover denkt, antwoordt een woordvoerder dat het aan de minister is om deze afweging te maken.