UMCG sluit aan bij aangifte tegen tabaksindustrie

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) sluit zich aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL).

Jos Aartsen, bestuursvoorzitter van het UMCG, meldt op Radio1 dat zijn ziekenhuis wat hem betreft voornemens is dat te doen. Hij hoopt zelfs dat alle universitair medische centra zich erbij voegen en wil dat volgende week voorstellen op een bestuursvergadering van de Nederlandse federatie van universitaire centra.Strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq is blij met de actie uit de ziekenhuishoek. "Artsen moeten zich veel meer verdiepen in nicotineverslaving om zo hun patiënten beter te kunnen voorlichten. Uitleggen hoe ze worden voorgelogen, wat nicotineverslaving is en hoe moedwillig en kwaadaardig de fabrikant en het product zijn", stelt Ficq op de website van het AvL "Je bent niet alleen een goede arts als je patiënten goed behandelt, maar ook als je een preventieve, voorlichtende taak ziet. Deze stap van het AvL helpt hierin enorm."Ficq deed in 2016, namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten, aangifte tegen de vier grootste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. Het gaat daarbij om zware mishandeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte. Het AvL en het UMCG sluiten zich daarbij nu aan.Volgens het Antoni van Leeuwenhoek hebben civiele procedures over de hele wereld het rookprobleem niet opgelost. "Onze onderzoekers en onze behandelaars zoeken continu naar oplossingen van het kankerprobleem en de beste behandeling voor al hun patiënten. Tegelijkertijd zien we de tabaksproducenten willens en wetens mensen verslaafd maken aan het meest kankerverwekkende product dat er is: de sigaret:", aldus René Medema, voorzitter van de raad van bestuur van het AVL."Maar liefst 30 procent van alle kankerpatiënten krijgt de ziekte door roken. Veel mensen realiseren zich nog steeds niet voldoende dat twee van de drie rokers aan de gevolgen van tabak ook daadwerkelijk overlijden."