Man die ex in Emmen neerstak moet naar Pieter Baan Centrum

ASSEN/EMMEN - De 50-jarige man die vastzit voor een poging tot moord op zijn ex-vriendin in Emmen, moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. Dat heeft de rechtbank in Assen vandaag bepaald.

De man werd op 24 november ’s avonds aangehouden, nadat hij de woning van zijn ex-vriendin in de Emmer wijk Bargeres was binnengedrongen. Hij stak de vrouw neer. Zij raakte ernstig gewond.Tijdens een pro-formazitting bleek dat de vrouw twee weken voor de steekpartij al werd gestalkt door haar ex-vriend. Hij stuurde haar mails, appjes en berichten via Facebook. Waarom hij dat deed, werd tijdens de korte zitting niet bekend.De verdachte Emmenaar was er niet. Volgens twee psychologen die hem geestelijk wilden onderzoeken, weigert de man mee te werken. Daarom adviseerden zij de rechtbank de man naar het PBC te sturen. Daar worden verdachten wekenlang geobserveerd, zodat er meer over hun gedrag kan worden gezegd. Volgens de psychologen lijkt de man stoornissen te hebben.Het slachtoffer was wel met haar zus naar de rechtbank gekomen. Zij is volgens het Openbaar Ministerie door de man een paar keer met een mes in de borst gestoken. Het OM ziet dit als een poging tot moord. “Ik heb geprobeerd mijn zus te beveiligen tegen deze man. Deze man moét onderzocht worden”, zei de zus van het slachtoffer tegen de rechters.De rechtbank wil dat ook. Mede omdat de man vaker is veroordeeld voor geweld. In 2016 kreeg hij gevangenisstraf voor het mishandelen van een andere ex en haar dochter in Erm.De man komt nu op de wachtlijst van het PBC. Vermoedelijk kan hij pas over drie maanden terecht in Utrecht. De rechtbank behandelt de ernstige geweldszaak op 30 augustus.