Oud-FC Emmen-speler voor rechter vanwege dodelijke steekpartij

ALMELO - Oud-FC Emmen-speler Ruud ter H. uit Enschede stond vanmorgen samen met zijn broer Frank voor de rechter vanwege een dodelijke steekpartij in het Overijsselse Reutum. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld, het ging om een zogenoemde pro-formazitting.

De mannen worden ervan verdacht vorig jaar augustus bij een café in Reutum Roelof Eswijk uit Winterswijk te hebben doodgestoken. Ook een broer van het slachtoffer werd neergestoken. Hij heeft het overleefd.Volgens RTV Oost liepen de gemoederen hoog op tijdens de zitting. Het stoort nabestaanden dat de verdachten hun mond houden. "Neem jullie verantwoordelijkheid en wees een kerel", riep de moeder van het slachtoffer. "Jullie zijn toch grote kerels?"De dodelijke steekpartij gebeurde na een middag stevig drinken in het café om de bouwvak in te luiden. Er ontstond onenigheid, waarschijnlijk rondom de bedreiging van de kastelein.De rechter wilde tijdens de zitting weten of er ook bloed afgenomen is, om zo te controleren hoeveel er gedronken was. Justitie gaat dat nog na, maar uit verklaringen was op te maken dat er flink alcohol genuttigd moet zijn. Zo noemde de kastelein de drankrekening 'aanzienlijk'.Ook wilde de rechter weten wanneer de verdachte broers een verklaring gaan afgeven. "Want als dat pas tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is, dan wordt het lastig voor de politie om die gegevens dan nog na te gaan."