Goedkopere bouwkavels in aantal buitendorpen Emmen

De gemeente Emmen verlaagt de prijzen voor bouwkavels in een aantal buitendorpen

EMMEN - De gemeente Emmen verlaagt de prijzen voor bouwkavels in een aantal buitendorpen. Kavels in Nieuw-Weerdinge en Zwartemeer worden tot wel 20 procent goedkoper, in Emmer-Compascuum bedraagt de korting tussen de 12 en 15 procent.

Geschreven door Steven Stegen

De gemeente stelt de prijzen jaarlijks vast. “We hebben nu besloten om kavels in Nieuw-Weerdinge, Zwartemeer, Emmer-Compascuum en Nieuw-Schoonebeek goedkoper van de hand te doen. Gemiddeld zijn die sinds 1 januari 15 procent goedkoper”, aldus wethouder Jisse Otter. In de vier dorpen gaat het in totaal om 36 kavels.



Impuls woningbouw

Emmen hoopt met de korting de woningbouw een impuls te geven. “We merken dat de interesse om te bouwen stijgt. Intussen lopen de bouwkosten op. Door de grond goedkoper aan te bieden hopen we toch meer mensen over de streep te trekken”, zegt Otter.



Bij de projecten Mandebroek III in Nieuw-Weerdinge en Zuid West in Zwartemeer zijn de kortingen het hoogst, tot wel 20 procent. “In het verleden zijn daar flinke mogelijkheden gecreëerd, waarvan je achteraf misschien moet zeggen dat het iets te veel van het goede was.”



De gemeente Emmen heeft momenteel 137 kavels in de aanbieding, waarvan er op 24 een optie is genomen. “Voor een gemeente van onze omvang is dat niet veel”, zegt de wethouder.



Delftlanden

Daarnaast zijn er veel kavels van commerciële partijen beschikbaar, zoals in de Delftlanden, waar nog meer dan 400 kavels op kopers liggen te wachten. Die kavels waren van het inmiddels failliete Megahome. "We zijn druk met de curator in gesprek en we hopen er uit te komen. We merken dat er een behoorlijke belangstelling is om in de Delftlanden te willen bouwen", zegt Otter.