Bewerkte versie van het boek Het Pauperparadijs bij Taalhuizen in Drenthe De voorkant van het boek (foto: Biblionet)

Eén op de zes Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Bibliotheken Drenthe zet zich daarom in om dit aantal naar beneden te krijgen. Dit doen ze onder andere door het aanbieden van allerlei cursussen bij taalhuizen in Drenthe. In het kader van laaggeletterdheid gaat zanger René Karst ieder week op pad in de provincie.

In deze aflevering

Bellen we met schrijfster Ria van Adrichem. Ria heeft een speciale, makkelijke, bewerking gemaakt van het boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen. Het boek is vanaf nu in alle taalhuizen verkrijgbaar, speciaal voor mensen die moeite hebben met taal.