Het nieuws in een minuut: 1 februari In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor pitspoezen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

In het nieuws in een minuut van 1 februari het verdwijnen van de pitspoezen bij de Formule 1. Verder een bijzondere miss die meedoet aan de Miss Beauty of Drenthe verkiezing, de plannen voor het nieuwe ziekenhuis in Meppel zijn gepresenteerd en het enige tweesterrenrestaurant van Drenthe gaat verdwijnen.