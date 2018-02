Heb je het al gehoord? De grote lijster zingt weer!

Bij het KNMI twijfelen ze nog en onze eigen weerman verwacht volgende week nog een mini-wintertje, maar daarmee maak je de grote lijster niet gek: het wordt lente. Heb je hem al gehoord?

Op dagen met weinig wind kun je hem al horen zingen: tjuriejurie, tjujuju. Hoewel de zangkunsten van de grote lijster niet zoveel voorstellen als je het vergelijkt met die van familielid de zanglijster, toch is het bijzonder.De grote lijster is namelijk zo'n beetje de eerste vogel in het jaar die zingt. En dat betekent dat het de eerste tekenen zijn dat het voorjaar eraan komt! Bovendien zingen ze vaak maar kort, dus wil je er één horen, dan is het opletten geblazen.En als je de grote lijster wilt zien: hij is wat bleker en groter dan de zanglijster, en heeft grote ronde vlekken op de borst. En ze zingen hard….