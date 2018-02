Zeearenden bij Zuidlaardermeer krijgen bewaking

ZUIDLAREN - Optimale rust moet ervoor zorgen dat het paartje zeearenden bij het Zuidlaardermeer ook dit jaar weer voor gezinsuitbreiding zorgt.

Het Groninger Landschap gaat de broedplaats van de vogels daarom permanent beveiligen met camera's, meldt RTV Noord In het Groninger deel van het Hunzedal, rond het Zuidlaardermeer, heeft vorig jaar met succes een paartje zeearenden gebroed. Zij zorgden voor één kuiken. Het Groninger Landschap hoopt ook dit jaar weer op de geboorte van jonge zeearenden.Volgens Het Groninger Landschap mogen de vogels absoluut niet gestoord worden bij hun broedpoging en is rust een noodzaak. De plek die de zeearenden hebben uitgekozen voor hun nest bevindt zich echter in een kwetsbaar gebied, zegt natuurbeheerder Michel Krol van Het Groninger Landschap. "Eén persoon die te dichtbij het nest komt, kan de zeearenden al van hun broedplek verjagen."Rond het nest zijn daarom beveiligingscamera's geplaatst die dag en nacht elke ongewenste bezoeker vastleggen. Ook zijn er handhavers in het gebied aanwezig. Het extra toezicht kost 10.000 euro.